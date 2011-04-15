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19/12/2019
12:33

Для резидентов ТОР "Михайловский" построят дороги

Для резидентов ТОР "Михайловский" построят дороги. Об этом говорится в сообщении Главгосэкспертизы.

Проектно-сметную документацию на проведение работ в рамках первой очереди обустройства территории опережающего развития в Приморье рассмотрели эксперты Дальневосточного филиала Главгосэкспертизы России. По итогам проведения государственной экспертизы выданы положительные заключения.

Проект, рассмотренный экспертами Главгосэкспертизы России, реализуется в два этапа. Первый разделён на три участка: первый - протяжённостью 1.461 км, рассчитанный на объём перевозок - менее 0.35 млн т в год, начинается на разворотной площадке и заканчивается на автодороге Михайловка - Турий Рог. Второй участок протяжённостью 0.270 км - подъезд к обустраиваемым сетям ливневой канализации, третий участок протяжённостью 0.520 км - подъезд к объектам водопроводно-канализационного хозяйства Приморского края, которые прокладываются в целях обеспечения ТОР инженерной инфраструктурой.

В ходе реализации второго этапа построят только один участок дороги протяжённостью 0.792 км, который станет продолжением второго участка первого этапа строительства.

В рамках проекта будут произведены отсыпка земляного полотна, устройство пересечений и примыканий для подъезда к резидентам бизнес-площадки от уже действующих автомобильных дорог, строительство водопропускных труб, переустройство и защита инженерных коммуникаций. Также здесь положат дорожную одежду, обеспечат поверхностное водоотведение, обустроят локальные очистные сооружения и выполнят другие необходимые работы.

Финансирование проекта осуществляется за счёт средств федерального бюджета.

ТОР "Михайловский", позиционируемая как крупнейший центр агробизнеса на Дальнем Востоке, расположена на территории трех муниципальных районов - Михайловского, Спасского и Черниговского - и занимает площадь 443.8 тыс. га, в том числе 207 га, рассчитанных на размещение агропромышленных производств потенциальных резидентов. Первая очередь строительства бизнес-площадки включает работы по обустройству территории, в том числе строительство внутриплощадочных автомобильных дорог в Михайловском муниципальном районе Приморского края.

"AK&M" от 19.12.2019
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