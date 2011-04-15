Сбербанк закрыл сделки по оформлению стратегического партнёрства с Mail.ru Group, в том числе по вхождению в капитал МФТ и формированию О2О - платформы в сфере технологических решений для рынка доставки продуктов питания и готовой еды, такси и каршеринга. Об этом говорится в сообщении Сбербанка.



Сбербанк закрыл сделку по приобретению 36% в АО "МФ Технологии" у АО "Газпромбанк" и госкорпорации "Ростех" и стал равноправным партнёром в компании. Акционерный состав "МФ Технологии" в результате сделки: "МегаФон" - 45%, Сбербанк - 36%, "Ростех" - 10%, USM Holdings - 9%.



Сбербанк получит одно место в совете директоров Mail.ru Group, на которое номинирован Лев Хасис, первый заместитель председателя правления Сбербанка.



Сбербанк и Mail.ru Group завершили формирование партнёрства в сфере цифровых технологий для рынка продовольствия и транспортных решений.



Стороны получили равные доли в совместном предприятии; при этом до 10% долей будет выделено в рамках программы долгосрочной мотивации сотрудников О2О-платформы. Все необходимые согласования от корпоративных и регулирующих органов, включая ФАС, были получены.



Стороны внесут в платформу активы (комплементарные сервисы в сфере транспорта, доставки продуктов питания, заказа и доставки готовой еды), а также денежные средства в совокупном размере до 64.6 млрд руб. при достижении целевых показателей бизнес-плана до ноября 2020 года.



По оценкам сторон, инвестиции в совместное предприятие достаточны для реализации текущих бизнес-планов платформы и её выхода на безубыточность. При этом стороны не исключают возможности привлечения дополнительных партнёров для развития платформы в будущем.



Доля СП в "Ситимобил" в результате реструктуризации и инвестиций составит до 95% к концу первого квартала 2020 года. Миноритарными акционерами "Ситимобила" остаются МегаФон и основатель сервиса Арам Аракелян.



Стороны договорились о консолидации 100% цифровой платформы для ресторанного рынка SberFood (ранее FoodPlex), включающей платформу ERP для ресторанного бизнеса r-keeper. В результате консолидации текущие партнеры Сбербанка по SberFood - Rambler Group и GHP Group - получат миноритарные доли в Delivery Club. Доля СП в Delivery Club составит до 98.1%.



Стороны внесут в СП сервис каршеринга YouDrive, миноритарные доли в DC Daily, Performance Group, "СберМаркет" и другие комплементарные активы. Стороны договорились, что совместное предприятие станет единственной точкой развития соответствующих сервисов для каждой из компаний.



СП получит от Сбербанка и Mail.ru Group около 47 млрд руб. инвестиций на момент закрытия. В случае достижения KPI будут произведены дополнительные вложения до 17.6 млрд руб. Таким образом, оценка стоимости СП при достижении целевых показателей превысит 100 млрд руб.



Структура корпоративного управления предусматривает создание совета директоров, в который войдут по три представителя от Сбербанка и Mail.ru Group, а также один независимый директор.



ПАО "Сбербанк России" (ИНН 7707083893) - крупнейший банк в России, Центральной и Восточной Европе. Банк является основным кредитором российской экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов.



Уставный капитал Сбербанка равен 67.76 млрд руб. и состоит из 21586948 тыс. обыкновенных акций и один млрд привилегированных акций номиналом 3 руб. Банк России владеет 50%+1 голосующая акция уставного капитала Сбербанка.



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