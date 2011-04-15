Профсообщество намерено уделить большое внимание рынку жилищного строительства на конференции по ипотечному кредитованию

Руководитель юридического департамента АН "БОН ТОН" Дмитрий Логинов 31 января 2020 года примет участие в пленарной дискуссии XVIII Всероссийской конференции "Ипотечное кредитование в России", тема которой "Ипотека 2020: эскроу и цифровая экосистема".



Профессиональное сообщество намерено уделить большое внимание на конференции вопросу будущего рынка жилищного строительства и рынка ипотечного кредитования в эпоху проектного финансирования. Как меняется стоимость финансирования проектов, цена квадратного метра, уровень ипотечной ставки – и как всё это отразится на самочувствии отрасли?



Д.Логинов подчёркивает, что в последнее время из регионов всё чаще приходят "алармистские" сигналы о ходе реформы долевого строительства, что было ожидаемо. "Переход на проектное финансирование в корне изменил положение на рынке недвижимости. Запретив застройщикам прямое привлечение средств дольщиков, государство определило в качестве альтернативного финансового источника банковские кредиты. Это увеличивает себестоимость проектов строительства на 7-12%. Чтобы не работать в убыток, застройщики вынуждены поднимать цены на дома, возводимые с эскроу-счетами. На этом этапе и возникает противоречие. Если Москва, Санкт-Петербург и ещё ряд крупных городов могут позволить себе работать с эскроу-счетами и сохранять "плюсовую экономику", то региональные рынки не обладают достаточным платёжеспособным спросом, чтобы за такие деньги продавать жильё. Его просто некому покупать. Банки это тоже прекрасно видят и крайне неохотно выдают кредиты региональным девелоперам", - поясняет Д.Логинов.



Ситуацию, считает эксперт, спасает то, что рынок жилищного строительства очень инертен, поэтому обвал пока не приобрёл лавинообразного характера. Показатели ввода жилья держатся на проектах, стартовавших в 2017-2018 годах, но эти объёмы будут вымыты примерно за 1.5 года. Новых разрешений на строительство выдаётся крайне мало. Для примера, если за 2018 год девелоперы получили разрешений на строительство 52.5 млн кв. м жилья, то за 11 месяцев 2019 этот показатель составляет 5.6 млн кв. м. Наблюдается падение в 10 раз!



Заместитель министра строительства и ЖКХ Никита Стасишин 17 декабря сообщил, что Минстрой разрабатывает меры господдержки региональных застройщиков, чьи проекты жилищного строительства имеют рентабельность ниже 15%. Какие меры предложит ведомство и насколько оперативно их успеют довести до рынка, обсудят участники конференции.



Ежегодная XVIII Всероссийская конференция "Ипотечное кредитование в России" состоится 31 января 2020 года. Организатор - Информационное агентство AK&M.



Регистрация открыта на официальном сайте проекта:www.akm.ru/ipoteka2020/





"AK&M" от 19.12.2019