ЦБ РФ установил официальный курс евро на 20 декабря в размере 69.5877 руб. против 69.6925 руб. на 19 декабря.





Курс евро за последние 5 дней:



19.12.19 - 69.6925 руб.

18.12.19 - 69.6801 руб.

17.12.19 - 69.9431 руб.

14.12.19 - 69.8608 руб.

13.12.19 - 70.4271 руб.













































































































































































































































































"AK&M" от 19.12.2019