Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 20 декабря

Банк России установил на 20 декабря курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.





1 Австралийский доллар 43.0132

1 Азербайджанский манат 36.8572

100 Армянских драмов 13.0744

1 Белорусский рубль 29.7258

1 Болгарский лев 35.5719

1 Бразильский реал 15.3886

100 Венгерских форинтов 21.0126

1000 Вон Республики Корея 53.6606

10 Гонконгских долларов 80.2180

10 Датских крон 93.1035

1 Доллар США 62.5283

1 Евро 69.5877

100 Индийских рупий 87.9751

100 Казахстанских тенге 16.2718

1 Канадский доллар 47.6697

100 Киргизских сомов 89.3389

10 Китайских юаней 89.2280

10 Молдавских леев 36.1958

1 Новый туркменский манат 17.8908

10 Норвежских крон 69.6430

1 Польский злотый 16.2898

1 Румынский лей 14.5910

1 СДР (специальные

права заимствования) 86.2565

1 Сингапурский доллар 46.1395

10 Таджикских сомони 64.5954

1 Турецкая лира 10.5277

10000 Узбекских сумов 65.5955

10 Украинских гривен 26.7479

1 Фунт стерлингов

Соединенного

королевства 82.0184

10 Чешских крон 27.2877

10 Шведских крон 66.4537

1 Швейцарский франк 63.7849

10 Южноафриканских рэндов 43.6784

100 Японских иен 57.0644

"AK&M" от 19.12.2019