Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 20 декабря

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Банк России установил на 20 декабря курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.
1 Австралийский доллар 43.0132
1 Азербайджанский манат 36.8572
100 Армянских драмов 13.0744
1 Белорусский рубль 29.7258
1 Болгарский лев 35.5719
1 Бразильский реал 15.3886
100 Венгерских форинтов 21.0126
1000 Вон Республики Корея 53.6606
10 Гонконгских долларов 80.2180
10 Датских крон 93.1035
1 Доллар США 62.5283
1 Евро 69.5877
100 Индийских рупий 87.9751
100 Казахстанских тенге 16.2718
1 Канадский доллар 47.6697
100 Киргизских сомов 89.3389
10 Китайских юаней 89.2280
10 Молдавских леев 36.1958
1 Новый туркменский манат 17.8908
10 Норвежских крон 69.6430
1 Польский злотый 16.2898
1 Румынский лей 14.5910
1 СДР (специальные
права заимствования) 86.2565
1 Сингапурский доллар 46.1395
10 Таджикских сомони 64.5954
1 Турецкая лира 10.5277
10000 Узбекских сумов 65.5955
10 Украинских гривен 26.7479
1 Фунт стерлингов
Соединенного
королевства 82.0184
10 Чешских крон 27.2877
10 Шведских крон 66.4537
1 Швейцарский франк 63.7849
10 Южноафриканских рэндов 43.6784
100 Японских иен 57.0644
"AK&M" от 19.12.2019