Плоские тарифы на авиабилеты на Дальний Восток отменены не будут, В.Путин

Плоские тарифы на авиабилеты на Дальний Восток отменены не будут. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на ежегодной итоговой пресс-конференции.



"Что касается билетов, плоских тарифов - никто их не собирается отменять. Аэрофлот просто немножко нагнетает, выдавливая из Правительства деньги на организацию этих полётов. Мы будем это делать и дальше. Больше того, эта программа, как вы знаете, расширяется, не только за счёт Дальнего Востока, но и за счёт других регионов", - пояснил В.Путин и добавил, что в рамках самого Аэрофлота резервы есть.



Необходимо, по его словам, добиваться роста доходов населения, которые увеличиваются очень медленно, а также снижения издержек при перевозке.



"Таким образом нужно будет снижать и тарифы на проезд, стоимость билетов. Но эти программы будут продолжаться. Пока глобальных изменений не наступило, будем продолжать эти программы", - сказал В.Путин.





"AK&M" от 19.12.2019