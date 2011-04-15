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19/12/2019
14:56

Кабмин установил максимальные цены на отели в Санкт-Петербурге во время Евро-2020

Правительство РФ установило максимальную стоимость гостиничного обслуживания в Санкт-Петербурге на срок, начинающийся за 10 календарных дней до дня проведения в городе первого матча Евро-2020 и заканчивающийся через 10 календарных дней после дня проведения последнего матча. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

Максимальная стоимость установлена для различных категорий номеров в гостиницах от категории "пять звёзд" до категории "без звёзд".

При этом предусмотрено, что цена номера (места в номере) в гостиницах, расположенных в Санкт-Петербурге, в этот период не может превышать установленную максимальную стоимость, в том числе в случае бронирования или оплаты такого номера или места в номере со дня вступления в силу настоящего постановления до окончания указанного срока.

Номер в отеле в Санкт-Петербурге в это время будет стоить от 1 тыс. до 525 тыс. руб.

Принятые решения позволят предотвратить спекулятивный рост цен на гостиничные услуги в Санкт-Петербурге в период проведения UEFA Евро 2020, полагает Кабинет министров.


"AK&M" от 19.12.2019
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