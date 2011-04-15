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19/12/2019
16:21

Рост экономики ускоряется за счёт внутреннего спроса, ЦБ

Ускорение роста экономики, начавшееся в III квартале, продолжилось в IV квартале 2019 года. На фоне оживления внутреннего спроса в экономике наметились некоторые признаки усиления инфляционного давления, которые формируют предпосылки для возврата инфляции к цели 4% к концу 2020 года. Об этом свидетельствуют материалы Банка России.

Темпы роста российской экономики продолжат ускоряться и, по оценкам, выйдут на потенциальные темпы в первом полугодии 2020 года. Это произойдёт в основном за счёт улучшения динамики внутреннего спроса, которое позволяет компенсировать негативное влияние пониженных темпов роста мировой экономики на динамику российского экспорта. Оживление потребительских расходов, а также догоняющая динамика расходования бюджетных средств во втором полугодии способствуют ускорению роста внутреннего спроса, подчёркивает ЦБ.

Замедление годовой инфляции под влиянием ряда дезинфляционных факторов продолжится в начале 2020 года, когда инфляция временно опустится ниже 3%. В то же время в ноябре наметились признаки усиления инфляционного давления на фоне оживления внутреннего спроса. Вместе с прекращением действия разовых дезинфляционных факторов и отложенным эффектом от принятых в 2019 году решений по денежно-кредитной политике это формирует предпосылки для возврата инфляции к 4% к концу 2020 года.

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