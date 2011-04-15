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19/12/2019
16:47

Пересматривать нацпроекты не надо, В.Путин

Пересматривать нацпроекты в целом не надо. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на ежегодной итоговой пресс-конференции.

Надо, по его словам, смотреть, что происходит в реальной жизни, анализировать, и, конечно, так или иначе придётся во что-то вносить какие-то коррективы. Но пересматривать в целом не нужно.

"Нацпроекты, конечно, это очень масштабно, ничего подобного раньше не было, мы раньше не работали с помощью таких инструментов, их просто не было, были госпрограммы, но это нечто другое. Сегодня нацпроекты связаны как раз с целями, сформулированы цели, под достижение этих целей выделены конкретные ресурсы, именно для достижения этих целей, и введена персональная ответственность, она уже используется. По этим направлениям мы и должны дальше двигаться", - сказал В.Путин.



"AK&M" от 19.12.2019
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