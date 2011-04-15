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В СК "Олимпийский" появится крупнейший в Европе аквапарк, сообщил Стройкомплекс.
Реконструкцию спортивного комплекса "Олимпийский" планируется завершить в 2023 году.
Напомним, СК "Олимпийский" закрылся на реконструкцию в 2019 году.
"AK&M" от 19.12.2019