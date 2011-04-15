Большинство проблем национальных проектов пока не решены, СП

Неэффективная система управления – основная проблема при реализации нацпроектов. Такое мнение высказала заместитель председателя Счётной палаты РФ Галина Изотова на V конференции "Достижение национальных целей развития Российской Федерации (региональный аспект): современные методы и инструменты контроля", говорится в сообщении контрольного ведомства.



Г.Изотова напомнила, что Счётная палата осуществляет ежемесячный мониторинг реализации достижения национальных целей развития и национальных проектов. На данный момент большинство системных проблем нацпроектов, выявленных еще в конце 2018 года, не решены, подчеркнула Г.Изотова.



Ситуация усугубляется тем, что проблемы проецируются на региональный уровень, что ставит под угрозу достижение нацпроектов.



Среди главных проблем, выявленных Счётной палатой: громоздкая система управления нацпроектами, с дублированием функций. При этом наццели и нацпроекты довольно условно связаны между собой, а совокупность мер нацпроектов сама по себе не приводит к решению наццелей. Взаимодействие между федеральными и региональными органами исполнительной власти по вопросам реализации нацпроектов находится на низком уровне. Целевые показатели устанавливались без учета реальных возможностей субъектов, при отсутствии прозрачной и приемлемой методики детализации значений целевых показателей для регионов. Это может привести либо к неисполнению показателей, либо к искажению, подчёркивает СП.



В паспортах национальных проектов и отчётах о ходе их реализации отсутствует полная и достоверная информация о рисках.Не обеспечена комплексная система мониторинга и контроля реализации национальных проектов. Информация агрегируется в ручном виде, поступает с запозданием и сложна для анализа и мониторинга. Это затрудняет принятие решений по корректировке и минимизации рисков в реализации национальных проектов. Освоение средств на реализацию национальных проектов происходит недостаточными темпами. По состоянию на 1 декабря 2019 года уровень исполнения расходов федерального бюджета на национальные проекты составил 71.4%.



"Утверждение сотен показателей и мониторинг их достижения – ещё не залог успешного результата. Показатели зачастую имеют мало отношения к жизни граждан. Пока вместо экономики для людей мы строим экономику показателей", – подчеркнула Г.Изотова.



Но это не значит, что от показателей надо отказаться. Это значит, что надо сконцентрироваться на небольшом числе ключевых показателей и сделать методики их расчёта открытыми, понятными и прозрачными, отметила Г.Изотова.



"AK&M" от 19.12.2019