ФАС выдала банку "МИА" предупреждение

Федеральная антимонопольная служба выдала АО КБ "МИА" предупреждение о прекращении действий, содержащих признаки нарушения закона "О защите конкуренции". Об этом говорится в сообщении антимонопольной службы.



На своём официальном сайте банк "МИА" размещал информацию о предоставляемых им услугах.



При продвижении тех из них, что в основном связаны с рисками потери денежных средств для клиентов, кредитная организация в первую очередь указывала не на качество и характеристики обслуживания, а на участие в уставном капитале банка Правительства Москвы. Это преподносится компанией в качестве фактора надёжности.



Банком использовались, в том числе, следующие формулировки: "100% акционер банка – город Москва. Ваш вклад под надежной защитой!" АО "КБ "МИА" предлагает Вам разместить временно свободные денежные средства в надежном банке со 100% государственным участием".



При этом наличие государственного (муниципального) участия в капитале кредитной организации не влияет на исполнение ею своих обязательств, так как РФ и ее субъекты не отвечают по обязательствам кредитных организаций. Соответственно, этот критерий не повышает финансовую устойчивость и платежеспособность таких организаций, подчёркивает ФАС.



"Использование финансовыми организациями при продвижении своих услуг указания на государственное участие в уставном капитале может создавать у потребителей впечатление о повышенной надежности таких организаций. В некоторых случаях это может приводить к возникновению у них преимущества перед другими участниками рынка финансовых услуг", – прокомментировал действия банка заместитель руководителя ФАС Андрей Кашеваров.



Ранее, в 2018 году, ФАС совместно с Банком России выпустили письмо, в котором не рекомендовали финансовым организациям при продвижении своих услуг манипулировать информацией об аффилированности с государством.



"AK&M" от 19.12.2019