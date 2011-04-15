На нескольких улицах Москвы изменилась схема движения

Схема движения временно изменилась в Юго-Западном, Северном, Западном и Центральном округах столицы, сообщила мэрия Москвы.



Так, до 31 декабря 2019 года движение круглосуточно ограничено на Изюмской улице от дома 52, строения 2 до дома 29 по Краснолиманской улице. Автомобилистам доступно по одной полосе в каждом направлении. С 10 января по 15 февраля 2020 года на этом участке немного расширят дорогу. Здесь проводят работы на инженерных сетях.



До 25 апреля 2020 года круглосуточно ограничено движение на улице Викторенко в районе дома 10, строения 4, а также на участке от дома 10, строения 3 до дома 10, строения 10. Ограничения движения также связаны с работами на инженерных сетях.



Для работ по строительству Большой кольцевой линии метро до 25 апреля 2020 года круглосуточно ограничено движение по дублёру Аминьевского шоссе в районе дома 26а и по двум полосам Аминьевского шоссе от дома 26а до дома 12.



До 30 апреля 2020 года для автомобилистов будет недоступна одна полоса на Болотной набережной от улицы Серафимовича до дома 11, строения 1. Ограничения действуют круглосуточно. Они связаны с инженерными работами.







"AK&M" от 19.12.2019