ФАС выдала предупреждение Россотрудничеству

ФАС России выдала предупреждение Россотрудничеству. Агентство ограничило возможность для иностранных граждан выбирать оператора для подачи документов на обучение в России, говорится в сообщении антимонопольной службы.



Ранее в ФАС поступила жалоба на действия Россотрудничества, которые выразились в том, что оно ограничивало выбор хозяйствующих субъектов, предоставляющих вспомогательные услуги в сфере образования, для граждан других государств, желающих учиться в России. Так, Федеральное агентство на своём сайте указало только портал ООО "Агентство по сотрудничеству в образовании" (ООО "АСО") в качестве единственного официального сайта, который занимается отбором иностранных граждан для обучения в нашей стране. Таким образом, организация создала представление, что иностранные граждане могут подать документы на получение российского образование только через ООО "АСО".



В соответствии с действующим законодательством, федеральным органам исполнительной власти, к коим относится Россотрудничество, запрещается осуществлять действия, которые могут привести к ограничению конкуренции. В том числе, это касается ограничения выбора потребителями хозяйствующих субъектов, оказывающих те или иные услуги.



Таким образом, антимонопольное ведомство усмотрело в действиях Россотрудничества признаки нарушения закона о защите конкуренции, в связи с чем, выдало федеральному агентству предупреждение. Так, в срок до 25 декабря 2019 года Россотрудничество должно не только прекратить информировать граждан об исключительном праве ООО "АСО" по отбору на обучение в России, но и удалить со своего официального сайта информацию, которая содержит ссылки на сайт общества.



Кроме того, Федеральное агентство должно исключить возможность выдачи разрешения ООО "АСО" на всякое упоминание Россотрудничества в проводимых обществом маркетинговых и рекламных кампаний.



Также Россотрудничество должно обеспечить возможность оказания платных вспомогательных услуг образования по сбору заявок на обучение в РФ за счет средств физических и юридических лиц на конкурентной основе.





"AK&M" от 19.12.2019