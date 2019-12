Просроченная задолженность потребителей газа в Ростовской области за год снизилась на 13%

Просроченная задолженность потребителей газа всех категорий на территории Ростовской области по оперативным данным на 1 декабря 2019 года составила 1.986 млрд руб., что на 12.6% меньше показателя на 1 декабря прошлого года. Вопросы укрепления платёжной дисциплины потребителей газа обсудили 18 декабря на совещании под председательством губернатора Ростовской области Василия Голубева. Об этом говорится в сообщении компании "Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону".



В совещании приняли участие генеральный директор ООО "Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону" Владимир Ревенко, главы муниципальных образований и теплоснабжающих организаций.



Просроченная дебиторская задолженность теплоснабжающих организаций (ТСО) на 1 декабря 2019 года составила 482 млн руб. (445.3 млн руб. — на 01.12.18), населения — 563.6 млн руб. (675.6 млн руб.), промышленных предприятий 941.1 млн руб. (1153.4 млн руб.).



Касаясь задолженности ТСО В.Ревенко отметил, что цель не отключить должников, а в полном объёме погасить долги за потребленный газ. Поэтому компания активно привлекает к субсидиарной ответственности муниципальные образования.



Губернатор В.Голубев поставил задачу перед министерством энергетики Ростовской области проводить еженедельный мониторинг по проблемным предприятиям и муниципальным образованиям, а также составить "дорожную карту" по погашению сформировавшейся задолженности перед поставщиком газа.



ООО "Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону" — основной поставщик природного газа всем категориям потребителей Ростовской области, входит в Группу "Газпром межрегионгаз".



ПАО "Газпром" (ИНН 7736050003) является крупнейшей в мире газовой компанией. Уставный капитал Газпрома составляет 118.367 млрд руб. Выпущено 23673512900 обыкновенных акций номиналом 5 руб. Количество акционеров Газпрома в России и за рубежом составляет несколько сотен тысяч. Под контролем Российской Федерации находится свыше 50% акций компании. Депозитарием программы ADR Gazprom является The Bank of New York Mellon.



Крупнейшими иностранными партнёрами Газпрома являются: немецкие компании E.ON, BASF, Wintershall, Verbundnetz Gas VNG, Siemens; французские ENGIE, EDF и Total; итальянская ENI; турецкая Botas; финская Fortum; нидерландские Gasunie и GasTerra; датская DONG Energy; норвежская Statoil; австрийская OMV; китайские CNPC и PetroChina; индийская GAIL; алжирская Sonatrach; вьетнамская PetroVietnam; венесуэльская PDVSA; аргентинская YPF; венгерская MOL; польская PGNiG; словацкая SPP; сербская "Сербиягаз"; "Болгарский энергетический холдинг" ЕАД; корейская Kogas; японские Mitsui, Mitsubishi Corporation и транснациональная Shell.



Прибыль Газпрома за 9 месяцев 2019 года по МСФО выросла на 4% до 1.107 трлн руб. с 1.064 трлн руб. годом ранее. Прибыль, относящаяся к акционерам ПАО "Газпром", составила 1.048 трлн руб. против 1.017 трлн руб. Прибыль от продаж составила 972.631 млрд руб. против 1.385 трлн руб. (-30%). Прибыль до налогообложения увеличилась на 6.35% до 1.399 трлн руб. с 1.316 трлн руб.



