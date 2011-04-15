Госсовет Крыма решил продать базы отдыха "Межводное" и "Солнышко", сообщила пресс-служба ведомства.



На внеочередном заседании первой сессии Государственного Совета Республики Крым второго созыва 18 декабря 2019 года парламентарии рассмотрели пять проектов постановлений имущественного характера, внесённые Главой Республики Крым Сергеем Аксёновым и рекомендованные к рассмотрению Комитетом по имущественным и земельным отношениям.



Так, парламент согласовал продажу на открытом аукционе недвижимого имущества, закреплённого на праве оперативного управления за Распорядительной дирекцией имущества Республики Крым, расположенного в Алуште, Гурзуфе, Ялте, Коктебеле, в Черноморском районе (базы отдыха "Межводное" и "Солнышко") и в селе Каштаны Бахчисарайского района.







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