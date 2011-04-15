Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

19/12/2019
18:40

Цены на бензин за неделю, с 9 по 15 декабря, не изменились - 44.66 руб. за литр

Цены на бензин за неделю, с 9 по 15 декабря 2019 года, не изменились - 44.66 руб. за литр. Об этом сообщил Росстат.

Топливо АИ-92 стоило 42.22 руб., АИ-95 - 45.74 руб., АИ-98 - 51.76 руб. за литр.

Дизельное топливо подорожало на 0.1% до 47.68 руб.
За период с 10 по 16 декабря зафиксировано снижение цен на бензин автомобильный в 10 центрах субъектов Российской Федерации, наибольшее в Нальчике - на 0.4%. Увеличение цен на автомобильный бензин отмечалось в 4 центрах субъектов Российской Федерации, наибольшее в Южно-Сахалинске - на 0.9%.

В Москве за период с 10 по 16 декабря цены на бензин автомобильный снизились на 0.1%, в Санкт-Петербурге - не изменились.



"AK&M" от 19.12.2019
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100