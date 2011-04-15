Цены на бензин за неделю, с 9 по 15 декабря, не изменились - 44.66 руб. за литр

Цены на бензин за неделю, с 9 по 15 декабря 2019 года, не изменились - 44.66 руб. за литр. Об этом сообщил Росстат.



Топливо АИ-92 стоило 42.22 руб., АИ-95 - 45.74 руб., АИ-98 - 51.76 руб. за литр.



Дизельное топливо подорожало на 0.1% до 47.68 руб.

За период с 10 по 16 декабря зафиксировано снижение цен на бензин автомобильный в 10 центрах субъектов Российской Федерации, наибольшее в Нальчике - на 0.4%. Увеличение цен на автомобильный бензин отмечалось в 4 центрах субъектов Российской Федерации, наибольшее в Южно-Сахалинске - на 0.9%.



В Москве за период с 10 по 16 декабря цены на бензин автомобильный снизились на 0.1%, в Санкт-Петербурге - не изменились.







"AK&M" от 19.12.2019