ЦБ РФ установил официальный курс доллара США на сегодня, 20 декабря, в размере 62.5283 руб. против 62.5831 руб. на 19 декабря.





Курс доллара США за последние 5 дней:



19.12.19 - 62.5831 руб.

18.12.19 - 62.5326 руб.

17.12.19 - 62.7686 руб.

14.12.19 - 62.5544 руб.

13.12.19 - 63.2257 руб.









































































































"AK&M" от 19.12.2019