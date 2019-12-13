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ЦБ РФ установил официальный курс евро на сегодня, 20 декабря, в размере 69.5877 руб. против 69.6925 руб. на 19 декабря.
Курс евро за последние 5 дней:
19.12.19 - 69.6925 руб.
18.12.19 - 69.6801 руб.
17.12.19 - 69.9431 руб.
14.12.19 - 69.8608 руб.
13.12.19 - 70.4271 руб.
"AK&M" от 19.12.2019