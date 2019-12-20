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20/12/2019
08:35

ПАО "ППГХО" – Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня


Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня


О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество "Приаргунское производственное горно-химическое объединение"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "ППГХО"
1.3. Место нахождения эмитента: 674673, Забайкальский край, г. Краснокаменск, проспект Строителей, 11.

1.4. ОГРН эмитента: 1027501067747
1.5. ИНН эмитента: 7530000048
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 21838-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7530000048/

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 20.12.2019


2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 20 декабря 2019 года.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 23 декабря 2019 года.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
"1. Определение цены (денежной оценки) услуг (имущества), являющихся предметом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

2. Принятие решения о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.".



3. Подпись
3.1. Генеральный директор ПАО "ППГХО"
__________________ Киселев И.А.
подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 20.12.2019г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.


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