ПАО "ППГХО" – Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

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Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество "Приаргунское производственное горно-химическое объединение"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "ППГХО"
1.3. Место нахождения эмитента: 674673, Забайкальский край, г. Краснокаменск, проспект Строителей, 11.
1.4. ОГРН эмитента: 1027501067747
1.5. ИНН эмитента: 7530000048
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 21838-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7530000048/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 20.12.2019
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 20 декабря 2019 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 23 декабря 2019 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
"1. Определение цены (денежной оценки) услуг (имущества), являющихся предметом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
2. Принятие решения о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.".
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ПАО "ППГХО"
__________________ Киселев И.А.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 20.12.2019г. М.П.
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