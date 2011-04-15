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20/12/2019
12:09

Совет КСО определил мониторинг нацпроектов главным направлением работы на 2020 год

Аудит нацпроектов станет главным приоритетом совместной работы для Счетной палаты и региональных контрольно-счетных органов в 2020 году. К такому решению пришли участники ежегодного Совета КСО, который в четверг завершился в Москве, говорится в сообщении СП.

Счетная палата ведет постоянный мониторинг национальных целей и проектов с 2019 года. И первый же анализ выявил главную системную проблему – реализация нацпроектов не всегда обеспечивает выполнение целей. "Получилось, что в указе Президента разорваны верхний уровень – сами цели и инструментарий по их достижению. Казалось бы, нацпроекты и есть инструментарий. Однако наш анализ показывает, что нацпроекты не всегда работают на наццели, а их выполнение не позволяет достичь наццели", - такие результаты мониторинга озвучил председатель Счетной палаты Алексей Кудрин.

Взгляд регионов на проблему особенно значим, поскольку именно там реализуются нацпроекты. В среднем в каждом субъекте России – 40-50 региональных проектов. Счетная палата отмечает такие сильные стороны КСО, как знание специфики финансов субъектов России и умение работать с региональными объектами аудита.

"AK&M" от 20.12.2019
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