Участники фондовых рынков называют сегодняшний день "Днем четверного колдовства". В один день происходит истечение фьючерсов на индексы акций и на отдельные акции, а также экспирируются опционы – также на индексы и на акции. Все это приводит к высокому числу сделок, особенно в последние часы работы бирж, и может обернуться резким скачком ценовой волатильности. Об этом говорится в обзоре ведущего аналитика FxPro Александра Купцикевича.



В целом, мировые рынки сохраняют позитивный настрой, фиксируя новые попытки забираться все выше. Американский S&P500 закрыл торги четверга, шестую сессию подряд обновляя исторические максимумы. При этом, ликвидность постепенно снижается, по мере приближения праздников. Однако это не означает, что на рынках не будет волатильности. Все может оказаться совсем наоборот. Сокращение торговых объемов создает на рынках уязвимость перед внезапными важными событиями, формируя риски, что торговля будет по большей части автоматической, запуская срабатывание стоп-ордеров.



Вместе с ростом фондовых индексов, обращает на себя внимание также рост цен на нефть. Избегая резких движений, Brent демонстрирует укрепление седьмую торговую сессию подряд, все больше продвигаясь в область максимумов с июля. Технический анализ также на стороне быков, поскольку котировки пересекли Рубикон в виде 200-дневной средней неделю назад, после чего мы и наблюдаем методичный спрос на данное сырье.



Валютный рынок ведет себя заметно более настороженно, нежели фондовый и сырьевой. Основные валюты пары отскакивают от недавних экстремумов на контрасте с неугасаемым спросом на фондовых и сырьевых площадках.



Впечатляющая победа консерваторов на выборах отправила GBPUSD к 1.3514, однако заявления Бориса Джонсона возродили страхи перед жестким и неорганизованным Brexit, что вернуло фунт к 1.3000 в течение недели, опустив его курс на 2.4%, заставляя завершать год на удалении от максимумов.



EURUSD так и не сумел пока подтвердить тренд на рост, отскочив от уровней 1.12, вблизи которых также проходит 200-дневная средняя и верхняя граница нисходящего торгового канала.



"AK&M" от 20.12.2019