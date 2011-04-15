Сбербанк предоставил возможность рефинансирования кредитов в Сбербанк Онлайн

Сбербанк расширил возможности онлайн-кредитования физических лиц. Об этом говорится в сообщении банка.



Теперь в веб-версии и мобильном приложении "Сбербанк Онлайн" клиенты могут рефинансировать имеющиеся в любых банках кредитные обязательства. Онлайн-сервис позволяет клиенту получить информацию о кредитных продуктах в других банках (кредитные карты, потребительские кредиты, ипотека, автокредиты), выбрать доступные для рефинансирования и оформить потребительский кредит на рефинансирование без посещения офиса банка и предоставления каких-либо документов. После получения кредита клиентам останется только оформить досрочное погашение рефинансируемых кредитов в стороннем банке.



ПАО "Сбербанк России" (ИНН 7707083893) - крупнейший банк в России, Центральной и Восточной Европе. Банк является основным кредитором российской экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов.



Уставный капитал Сбербанка равен 67.76 млрд руб. и состоит из 21586948 тыс. обыкновенных акций и один млрд привилегированных акций номиналом 3 руб. Банк России владеет 50%+1 голосующая акция уставного капитала Сбербанка.



"AK&M" от 20.12.2019