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20/12/2019
11:10

Рубль сохранится на комфортных уровнях на фоне приближения пика налоговых платежей

Российская валюта сохраняется вблизи максимально крепких значений в рамках текущего года (ниже отметок 62.5 в паре с долларом и ниже 69.5 в паре с евро). Поддержку российской валюте оказывают позитивные настроения на глобальных площадках, основанные на сохранении надежд на скорое подписание первой фазы торгового соглашения. Об этом говорится в обзоре Nordea.

Нефть, закрепившаяся выше $66 за баррель, после публикации статистики об очередном сокращении запасов в США, также выступает фактором поддержки для российской валюты.

Из внутренних факторов отметим приближение пика налоговых платежей, который в декабре приходится на 25 число.

Волатильность курса рубля во второй половине декабря несколько возросла, отойдя от уровней, близких к историческим минимумам, на фоне довольно резкого укрепления российской валюты.

Внешний фон в настоящее время не формирует явных вызовов для рубля. На следующей неделе активность на глобальных площадках начнет спадать на фоне приближения праздников.

"AK&M" от 20.12.2019
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