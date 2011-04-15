Рубль сохранится на комфортных уровнях на фоне приближения пика налоговых платежей

Российская валюта сохраняется вблизи максимально крепких значений в рамках текущего года (ниже отметок 62.5 в паре с долларом и ниже 69.5 в паре с евро). Поддержку российской валюте оказывают позитивные настроения на глобальных площадках, основанные на сохранении надежд на скорое подписание первой фазы торгового соглашения. Об этом говорится в обзоре Nordea.



Нефть, закрепившаяся выше $66 за баррель, после публикации статистики об очередном сокращении запасов в США, также выступает фактором поддержки для российской валюты.



Из внутренних факторов отметим приближение пика налоговых платежей, который в декабре приходится на 25 число.



Волатильность курса рубля во второй половине декабря несколько возросла, отойдя от уровней, близких к историческим минимумам, на фоне довольно резкого укрепления российской валюты.



Внешний фон в настоящее время не формирует явных вызовов для рубля. На следующей неделе активность на глобальных площадках начнет спадать на фоне приближения праздников.



"AK&M" от 20.12.2019