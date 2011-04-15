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20/12/2019
10:23

Нефть не желает переходить к коррекции

В четверг котировки нефти продолжили подъем, обновив очередные максимумы трехмесячной давности, на этот раз уже в районе $66.75 за баррель. Brent закрылась немногим ниже этих пиков и пытается сохранить восходящий импульс на утренних торгах в пятницу. Об этом говорится в комментарии руководителя отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами" Михаила Когана.

Несмотря на отсутствие значимых позитивных новостей, рынок нефти продолжает подъем и создается ощущение, что цены растут уже по инерции, поскольку торговый оптимизм и прогресс, достигнутый на данный момент, уже полностью учтены в ценах. Впрочем, с торгового фронта пришла небольшая порция свежих новостей – в качестве подтверждения своего намерения заключить перемирие с Вашингтоном, Китай обнародовал список из шести американских нефтехимических товаров, которые с 26 декабря будут освобождены от повышенных тарифов.

В целом настроения на рынке нефти остаются позитивными, и в краткосрочной перспективе котировки могут продвинуться к новым максимумам, прежде чем перейдут к коррекции, вероятность которой перед завершением квартала, месяца и года довольно велика. В случае отскока от текущих уровней первичная поддержка ожидается в районе отметки $66 за баррель. Позднее сегодня Baker Hughes опубликует свежий еженедельный отчет по буровой активности в США, который может внести небольшие коррективы в динамику рынка.





"AK&M" от 20.12.2019
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