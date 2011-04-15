Сбербанк, Макдоналдс и Delivery Club реализовали пилотный проект в России

Сбербанк и Макдоналдс приступили к реализации подписанных ранее соглашений. Стратегическое партнёрство предусматривает развитие новых для российского потребителя концепций обслуживания. Об этом говорится в сообщении банка.



Компании решили объединить свои технологии и уникальный опыт для разработки инновационных концепций обслуживания клиентов, аналогов которым нет ни в России, ни в мире. В перспективе планируется открытие предприятий Макдоналдс, объединённых с отделениями Сбербанка общей зоной ожидания, а также рассматриваются другие варианты сотрудничества, направленные на дальнейшее улучшение клиентского пути.



Одно из важнейших направление партнёрства - взаимодействие в реализации социально значимых проектов. С декабря 2019 года благотворительный фонд "Дом Роналда Макдоналда" будет размещаться на платформе "Сбербанк Вместе".



ПАО "Сбербанк России" (ИНН 7707083893) - крупнейший банк в России, Центральной и Восточной Европе. Банк является основным кредитором российской экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов.



Уставный капитал Сбербанка равен 67.76 млрд руб. и состоит из 21586948 тыс. обыкновенных акций и один млрд привилегированных акций номиналом 3 руб. Банк России владеет 50%+1 голосующая акция уставного капитала Сбербанка.



"AK&M" от 20.12.2019