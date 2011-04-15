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20/12/2019
10:03

Рост рынка акций возобновится, полагают аналитики

Вчера российский рынок акций снизился на полпроцента, но о смене восходящего тренда говорить не приходится. Об этом говорится в комментарии аналитика компании "Алор Брокер" Алексея Антонова.

Сегодня рост рынка акций возобновится. Американские индексы подросли после закрытия российского рынка, продолжается ралли в нефти, так что сегодня ждем открытия рынка ростом в пределах 0.3-0.5%.

Нет принципиальных изменений в российской валюте: пара доллар-рубль по-прежнему остается в узком диапазоне 62.4-62.6. Выход из него может спровоцировать сильное движение на закрытии убыточных позиций спекулянтами. Скорее всего, это движение будет вверх.

Нефть сегодня с утра торгуется в районе $66.7 за баррель. Здесь же проходит верхняя граница восходящего канала от начала октября. Такая картина говорит о том, что длинные позиции по нефти нужно закрывать.

"Но вот открывать шорты мы рекомендуем (да и то с большой осторожностью) лишь после подтверждения отката котировок от границы канала. Попытки поймать максимум могут закончиться печально", - подчеркивает аналитик.




"AK&M" от 20.12.2019
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