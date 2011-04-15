Строительство нового Дуссе-Алиньского тоннеля начнётся на БАМе в 2020 году

На участке Ургал-Постышево, расположенном на Байкало-Амурской магистрали в Верхнебуреинском муниципальном районе Хабаровского края (Дальневосточная железная дорога), в I квартале 2020 года начнётся строительство нового Дуссе-Алиньского тоннеля. Об этом говорится в сообщении РЖД.



Существующий Дуссе-Алиньский тоннель длиной 1807 метров расположен на 3382-3384 км однопутного участка Ургал-Постышево. Строительство тоннеля было начато в 1939 году и продлилось до 1982 года. Из этого времени в общей сложности 30 лет пришлись на консервацию. Отсутствие у тоннельной обделки армирования и гидроизоляции наряду с суровыми климатическими условиями негативно повлияли на техническое состояние сооружения. В результате оно стало одним из барьерных мест для роста пропускной способности восточного направления.



В 2014 году ОАО "РЖД" было принято решение о проработке проекта реконструкции существующего Дуссе-Алиньского тоннеля в рамках реализации первого этапа модернизации Транссибирской и Байкало-Амурской железнодорожных магистралей с увеличением пропускных и провозных способностей. По результатам предпроектного обследования и инженерных изысканий, выполненных проектным институтом, был сделан вывод о невозможности реконструкции существующего Дуссе-Алиньского тоннеля без длительного прекращения движения поездов.



В связи с этим был разработан проект, предусматривающий строительство нового однопутного тоннеля длиной 1824 метра параллельно существующему, с обустройством шести эвакуационных сбоек между ними.



Проектная документация и результаты инженерных изысканий по объекту "Дуссе-Алиньский тоннель Дальневосточной железной дороги" 15 ноября 2019 года получили положительное заключение ФАУ "Главгосэкспертиза России".



Завершить строительство нового Дуссе-Алиньского тоннеля, стоимость которого оценивается в 9.6 млрд руб., планируется в течение 5 лет.



С учётом продолжающегося роста объёмов грузовых перевозок в восточном направлении после ввода в эксплуатацию нового сооружения и переключения на него движения поездов предполагается полноценная реконструкция старого Дуссе-Алиньского тоннеля, что в дальнейшем позволит существенно увеличить пропускную способность участка Ургал-Постышево для перспективных грузопотоков.



ОАО "Российские железные дороги" (ИНН 7708503727) создано 1 октября 2003 года на базе Министерства путей сообщения. 100% акций компании принадлежат государству. Размер уставного капитала - 2254029003000 руб.



Чистая прибыль холдинга "РЖД" по МСФО за первое полугодие 2019 года составила 107.1 млрд руб. Доходы составили 1.238 трлн руб., что на 6.3% выше результатов годом ранее - 1.164 трлн руб.



"AK&M" от 20.12.2019