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20/12/2019
13:11

РусГидро объединило активы в Камчатском крае

РусГидро завершило реструктуризацию активов на территории Камчатского края. Об этом говорится в сообщении компании.

К крупнейшей энергокомпании региона ПАО "Камчатскэнерго" присоединены АО "Геотерм" и ПАО "КамГЭК". Соответствующие записи 19 декабря 2019 года были внесены в Единый государственный реестр юридических лиц. Ранее проведение необходимых корпоративных процедур по реорганизации одобрил совет директоров РусГидро.

ПАО "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро" (ИНН 2460066195) - объединяет 90 объектов возобновляемой энергетики в России и за рубежом, тепловые электростанции и электросетевые активы на Дальнем Востоке, а также энергосбытовые компании и научно-проектные институты. Также компания является собственником 90% акций ЗАО "Международная энергетическая корпорация". Общая установленная мощность активов компании - 39 ГВт. Электростанции группы "РусГидро" в первом полугодии 2018 года увеличили выработку электроэнергии на 6% до 67.371 млрд кВт ч по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.

Чистая прибыль РусГидро по МСФО за 9 месяцев 2019 года упала на 23% до 35.157 млрд руб. с 45.985 млрд руб. годом ранее. Выручка сократилась на 0.3% до 258.284 млрд руб. с 259.055 млрд руб. Показатель EBITDA составил 70.4 млрд руб.



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