На СПбМТСБ стартовал пилотный проект торгов энергетическим углем

На Санкт-Петербургской Международной Товарно-сырьевой Бирже (СПбМТСБ) состоялся запуск пилотного проекта биржевых торгов энергетическим углем. Об этом говорится в сообщении ФАС.



В ходе первой торговой сессии на СПбМТСБ было заключено 2 договора. Первый договор по продаже длиннопламенного угля марки Д (класс крупности 0-13) (разрез Степной) был заключен на условиях "франко-вагон станция назначения" на базисе станции Новосибирск Западный, второй договор – по продаже угля марки Д (класс крупности 0-300) (разрез Пермяковский) заключен на условиях "франко-вагон станция назначения" на базисе железнодорожной станции "Калининград–Сортировочный".



Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа (СПбМТСБ) является крупнейшей товарной биржей России и организует биржевые торги на рынках нефтепродуктов, нефти, газа, СУГ, леса и стройматериалов, минеральных удобрений, а также на срочном рынке. СПбМТСБ реализует задачу создания прозрачного механизма формирования справедливых цен на российские товары. Биржа создана в мае 2008 года. Лицензия биржи и лицензия на осуществление клиринговой деятельности размещены на сайте АО "СПбМТСБ".



"AK&M" от 20.12.2019