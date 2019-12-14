ЦБ РФ установил официальный курс доллара США на 21 декабря в размере 62.4071 руб. против 62.5283 руб. на 20 декабря.





Курс доллара США за последние 5 дней:



20.12.19 - 62.5283 руб.

19.12.19 - 62.5831 руб.

18.12.19 - 62.5326 руб.

17.12.19 - 62.7686 руб.

14.12.19 - 62.5544 руб.











































































































"AK&M" от 20.12.2019