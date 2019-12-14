ЦБ РФ установил официальный курс евро на 21 декабря в размере 69.3780 руб. против 69.5877 руб. на 20 декабря.





Курс евро за последние 5 дней:



20.12.19 - 69.5877 руб.

19.12.19 - 69.6925 руб.

18.12.19 - 69.6801 руб.

17.12.19 - 69.9431 руб.

14.12.19 - 69.8608 руб.















































































































































































































































































"AK&M" от 20.12.2019