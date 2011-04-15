НОВАТЭК ввёл в эксплуатацию Северо-Русское месторождение

ООО "НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ" ("дочка" ПAO "НОВАТЭК") начало опытно-промышленную эксплуатацию в режиме ПНР под нагрузкой на Северо-Русском месторождении с годовым проектным уровнем добычи 5.7 млрд куб. м природного газа и 700 тыс. т газового конденсата. Об этом говорится в сообщении компании.



Северо-Русское месторождение является первым из группы месторождений Северо-Русского блока, включающим также Дороговское, Восточно-Тазовское и Харбейское месторождения, запуск которых запланирован на 2020-2021 годы с общим объёмом добычи газа более 13 млрд куб. м в год.



Северо-Русское месторождение находится в Тазовском районе Ямало-Ненецкого автономного округа. Лицензией на разведку и разработку месторождения владеет ООО "НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ". По состоянию на 31 декабря 2018 года, совокупные запасы составили около 104 млрд куб. м природного газа и 6.5 млн т жидких углеводородов по российской классификации.



НОВАТЭК (ИНН 6316031581) - второй после Газпрома производитель природного газа в РФ. В 2017 году компания увеличила объём реализации газа на 0.5% до 65 млрд куб. м. За первое полугодие 2018 года НОВАТЭК увеличил добычу углеводородов на 2.4% до 264.3 млн баррелей нефтяного эквивалента по сравнению с годом ранее.



Прибыль акционеров НОВАТЭКа по МСФО за 9 месяцев 2019 года выросла в 7 раз до 820.93 млрд руб. со 121.062 млрд руб. годом ранее. Выручка от реализации выросла на 8% до 641.781 млрд руб. с 594.591 млрд руб.



Прибыль, относящаяся к акционерам НОВАТЭКа, увеличилась до 370 млрд руб., или в восемь раз в III квартале 2019 года. Показатели выручки от реализации и нормализованной EBITDA с учётом доли в EBITDA совместных предприятий составили 189.2 млрд руб. и 104.5 млрд руб. соответственно, уменьшившись на 13.8% и 11.5%.





"AK&M" от 20.12.2019