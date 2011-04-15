Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 21 декабря

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Банк России установил на 21 декабря курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.
1 Австралийский доллар 43.0110
1 Азербайджанский манат 36.7858
100 Армянских драмов 13.0491
1 Белорусский рубль 29.7219
1 Болгарский лев 35.4908
1 Бразильский реал 15.3319
100 Венгерских форинтов 21.0167
1000 Вон Республики Корея 53.7691
10 Гонконгских долларов 80.0296
10 Датских крон 92.9120
Доллар США 62.4071
1 Евро 69.3780
100 Индийских рупий 87.6732
100 Казахстанских тенге 16.2783
1 Канадский доллар 47.5048
100 Киргизских сомов 89.1657
10 Китайских юаней 89.0030
10 Молдавских леев 36.0735
1 Новый туркменский манат 17.8561
10 Норвежских крон 69.6251
1 Польский злотый 16.3062
1 Румынский лей 14.5532
1 СДР (специальные права
заимствования) 86.0831
1 Сингапурский доллар 46.0297
10 Таджикских сомони 64.4635
1 Турецкая лира 10.5498
10000 Узбекских сумов 65.5193
10 Украинских гривен 26.7360
1 Фунт стерлингов
Соединенного
королевства 81.2977
10 Чешских крон 27.3015
10 Шведских крон 66.3806
1 Швейцарский франк 63.7262
10 Южноафриканских рэндов 43.8998
100 Японских иен 57.0684
"AK&M" от 20.12.2019