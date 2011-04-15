Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 21 декабря

Банк России установил на 21 декабря курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.







1 Австралийский доллар 43.0110

1 Азербайджанский манат 36.7858

100 Армянских драмов 13.0491

1 Белорусский рубль 29.7219

1 Болгарский лев 35.4908

1 Бразильский реал 15.3319

100 Венгерских форинтов 21.0167

1000 Вон Республики Корея 53.7691

10 Гонконгских долларов 80.0296

10 Датских крон 92.9120

Доллар США 62.4071

1 Евро 69.3780

100 Индийских рупий 87.6732

100 Казахстанских тенге 16.2783

1 Канадский доллар 47.5048

100 Киргизских сомов 89.1657

10 Китайских юаней 89.0030

10 Молдавских леев 36.0735

1 Новый туркменский манат 17.8561

10 Норвежских крон 69.6251

1 Польский злотый 16.3062

1 Румынский лей 14.5532

1 СДР (специальные права

заимствования) 86.0831

1 Сингапурский доллар 46.0297

10 Таджикских сомони 64.4635

1 Турецкая лира 10.5498

10000 Узбекских сумов 65.5193

10 Украинских гривен 26.7360

1 Фунт стерлингов

Соединенного

королевства 81.2977

10 Чешских крон 27.3015

10 Шведских крон 66.3806

1 Швейцарский франк 63.7262

10 Южноафриканских рэндов 43.8998

100 Японских иен 57.0684

"AK&M" от 20.12.2019