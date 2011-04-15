ФАС, РЖД и СПбМТСБ подписали соглашение о взаимодействии в области биржевой торговли

ФАС, РЖД и СПбМТСБ подписали соглашение в области биржевой торговли. Об этом говорится в сообщении антимонопольной службы.



Будут оптимизированы процессы расчётов за организацию транспортировки биржевого товара, перегруз и недогруз по биржевым договорам, произведена автоматизация процесса определения и фактических расчётов за сверхнормативный простой вагонов через систему клиринга, а также оптимизирован документооборот по исполнению биржевых договоров.





"AK&M" от 20.12.2019