ФАС, РЖД и СПбМТСБ подписали соглашение о взаимодействии в области биржевой торговли
ФАС, РЖД и СПбМТСБ подписали соглашение в области биржевой торговли. Об этом говорится в сообщении антимонопольной службы.
Будут оптимизированы процессы расчётов за организацию транспортировки биржевого товара, перегруз и недогруз по биржевым договорам, произведена автоматизация процесса определения и фактических расчётов за сверхнормативный простой вагонов через систему клиринга, а также оптимизирован документооборот по исполнению биржевых договоров.