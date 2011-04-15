Объём вкладов физлиз в январе-ноябре вырос на 6%

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Объём вкладов физлиз в январе-ноябре 2019 года вырос на 6%. Об этом говорится в материалах Банка России.
Годом ранее данный показатель увеличился на 2.4%.
Рост вкладов населения в ноябре 2019 года составил 0.7% (фактор сезонности практически не оказывал влияния).
Продолжилось снижение вкладов в иностранной валюте (-0.8% в долларовом эквиваленте). Прирост рублёвых вкладов ускорился (+1.1% против +0.4% в октябре).
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