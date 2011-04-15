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20/12/2019
18:09

Объём портфеля кредитов физическим лицам в январе-ноябре вырос на 17.4%

Объём портфеля кредитов физическим лицам в ноябре 2019 года вырос на 1.3%. Об этом свидетельствуют материалы Банка России.

В октябре 2019 года данный показатель увеличился на 0.9%. В октябре состоялась передача ипотечных кредитов на баланс ипотечного агента в рамках сделки по секьюритизации, без учёта которой прирост составил бы 1.4%.

Исключая этот фактор, а также с корректировкой на сезонность в ноябре произошло очередное

замедление, а непрерывный понижательный тренд наблюдается уже три месяца за счёт необеспеченного потребительского кредитования.

В целом по году сохраняется тенденция к замедлению розничного кредитования: прирост на 17.4% за 11 месяцев 2019 года против 21.4% за аналогичный период 2018 года.

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