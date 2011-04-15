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20/12/2019
18:26

Торговая платформа Московской Биржи заработала на Казахстанской фондовой бирже

Торговая платформа Московской Биржи заработала на Казахстанской фондовой бирже. Как говорится в сообщении Московской Биржи, в декабре 2019 года торги на фондовом рынке Казахстанской фондовой биржи (KASE) переведены на торгово-клиринговую платформу Московской Биржи (ASTS+) с участием центрального контрагента (ЦК).

Внедрение технологий Московской Биржи на KASE осуществляется в рамках стратегического партнёрства, соглашение о котором было заключено между биржами в 2018 году. Основными целями сотрудничества являются повышение надежности биржевой инфраструктуры, снижение рыночных рисков, предоставление казахстанским и российским участникам торгов и инвесторам взаимного доступа к рынкам обеих стран, что будет способствовать созданию единого финансового рынка ЕАЭС.

АО "Казахстанская фондовая биржа" (KASE) является ведущей фондовой биржей в Центрально-Азиатском регионе. KASE занимает второе место среди бирж СНГ по объему торгов ценными бумагами и шестое место по уровню капитализации рынка акций бирж FEAS.

Это универсальная торговая площадка для корпоративных и государственных ценных бумаг, облигаций международных финансовых институтов, иностранных валют, операций рынка денег – репо и своп, а также производных инструментов. KASE является членом Всемирной федерации бирж (WFE), Федерации евро-азиатских фондовых бирж (FEAS) и других международных и отечественных профессиональных объединений, а также участником инициативы ООН "Фондовые биржи за устойчивое развитие".

Группа "Московская Биржа" управляет единственной в России многофункциональной биржевой площадкой по торговле акциями, облигациями, производными инструментами, валютой, инструментами денежного рынка и товарами. В состав Группы входит центральный депозитарий (НКО АО "Национальный расчётный депозитарий"), а также клиринговый центр (Небанковская кредитная организация – центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр"), выполняющий функции центрального контрагента на рынках, что позволяет Московской бирже оказывать клиентам полный цикл торговых и посттрейдинговых услуг.

"AK&M" от 20.12.2019
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