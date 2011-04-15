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20/12/2019
17:52

Совокупный портфель корпоративных кредитов за 11 месяцев вырос на 4.4%

Совокупный портфель корпоративных кредитов за 11 месяцев 2019 года вырос на 4.4%. Об этом свидетельствуют материалы Банка России.

Годом ранее рост данного показателя составил 6%.
В ноябре 2019 года совокупный портфель корпоративных кредитов впервые в этом году (если не учитывать околонулевую динамику в июле) немного сократился - на 0.1%. Снижение наблюдалось

по рублёвым кредитам (0.1%), в то время как валютные кредиты выросли на те же 0.1%.

В результате доля последних выросла на 0.1 п. п. до 24.6%.

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