АСВ начинает выплату страхового возмещения вкладчикам Кранбанка (Иваново). Об этом говорится в сообщении агентства.



Приём заявлений и выплаты страхового возмещения вкладчикам будут осуществляться через Сбербанк, действующее от имени АСВ и за его счёт в качестве банка-агента.



ЦБ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Кранбанка 13 декабря 2019 года. По величине активов кредитная организация занимала 204-е место в банковской системе РФ.





"AK&M" от 20.12.2019