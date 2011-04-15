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АСВ начинает выплату страхового возмещения вкладчикам Кранбанка (Иваново). Об этом говорится в сообщении агентства.
Приём заявлений и выплаты страхового возмещения вкладчикам будут осуществляться через Сбербанк, действующее от имени АСВ и за его счёт в качестве банка-агента.
ЦБ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Кранбанка 13 декабря 2019 года. По величине активов кредитная организация занимала 204-е место в банковской системе РФ.
"AK&M" от 20.12.2019