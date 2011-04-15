Нефть марки Brent на азиатской сессии понедельника корректируется вниз, развивая "медвежий" импульс. Участники рынка полагают, что давление на нефть оказали данные по изменению количества нефтяных буровых в США. В частности, согласно отчету от Baker Hughes число активных буровых в США выросло на 14 до 813. Об этом говорится в комментарии руководителя аналитического департамента AMarkets Артема Деева.



"Помимо этого, снижение цен в пятницу могло быть связано с фиксацией прибыли перед праздниками. Действительно, многие трейдеры уже покинули площадки, уйдя на продолжительные выходные. Напоминаем, сезонно низкий объём торгов может привести к резким движениям в любом направлении. Рекомендуем учесть это, принимая решения о торговле в период низкой рыночной ликвидности", - подчеркивает аналитик.



В целом фундаментальный фон остаётся на стороне покупателей. Поддержку котировкам оказывает снижение торговой напряжённости между США и КНР после того, как стороны заявили, что подпишут торговое соглашение в первой половине января.



Инвесторы рассчитывают, что данный шаг будет способствовать умеренному росту спроса на нефтепродукты, что вкупе с усилиями стран ОПЕК+ по дополнительному снижению объемов нефтедобычи может оказать заметную поддержку ценам на "чёрное золото".



На этой неделе поддержку ценам также могут оказать данные по изменению запасов нефти в США, которые будут опубликованы в пятницу. Учитывая сокращение импорта нефти в США, зафиксированное в декабре, есть высокая вероятность того, что запасы снова снизились. Учитывая сказанное, рекомендуем и дальше удерживать "длинные" позиции по нефти.







"AK&M" от 23.12.2019