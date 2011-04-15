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23/12/2019
11:04

Нефть марки Brent на азиатской сессии понедельника корректируется вниз, развивая "медвежий" импульс

Нефть марки Brent на азиатской сессии понедельника корректируется вниз, развивая "медвежий" импульс. Участники рынка полагают, что давление на нефть оказали данные по изменению количества нефтяных буровых в США. В частности, согласно отчету от Baker Hughes число активных буровых в США выросло на 14 до 813. Об этом говорится в комментарии руководителя аналитического департамента AMarkets Артема Деева.

"Помимо этого, снижение цен в пятницу могло быть связано с фиксацией прибыли перед праздниками. Действительно, многие трейдеры уже покинули площадки, уйдя на продолжительные выходные. Напоминаем, сезонно низкий объём торгов может привести к резким движениям в любом направлении. Рекомендуем учесть это, принимая решения о торговле в период низкой рыночной ликвидности", - подчеркивает аналитик.

В целом фундаментальный фон остаётся на стороне покупателей. Поддержку котировкам оказывает снижение торговой напряжённости между США и КНР после того, как стороны заявили, что подпишут торговое соглашение в первой половине января.

Инвесторы рассчитывают, что данный шаг будет способствовать умеренному росту спроса на нефтепродукты, что вкупе с усилиями стран ОПЕК+ по дополнительному снижению объемов нефтедобычи может оказать заметную поддержку ценам на "чёрное золото".

На этой неделе поддержку ценам также могут оказать данные по изменению запасов нефти в США, которые будут опубликованы в пятницу. Учитывая сокращение импорта нефти в США, зафиксированное в декабре, есть высокая вероятность того, что запасы снова снизились. Учитывая сказанное, рекомендуем и дальше удерживать "длинные" позиции по нефти.



"AK&M" от 23.12.2019
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