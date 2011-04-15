Российские активы игнорируют падение нефтяных цен

Новая неделя на российском рынке началась нейтрально. После пятничного подъема в пределах 0.3%, ведущие индексы консолидируются неподалеку от уровней закрытия. Индексы Уолл-стрит завершили неделю на новых рекордных максимумах, тогда как азиатские площадки в основном просели. Ликвидность на мировых рынках постепенно снижается в связи с приближением католического Рождества – инвесторы покидают западные площадки, и торговые диапазоны сужаются. В начале сессии индекс МосБиржи снижается на 0.06%, РТС подрастает на 0.13%. Об этом говорится в комментарии эксперта Академии управления финансами и инвестициями Геннадия Николаева.



Примечательно, что отечественный рынок игнорирует довольно агрессивное снижение нефтяных котировок, которые отступают от максимумов трехмесячной давности. Brent, сформировав локальную вершину в районе $66.80 за баррель, скорректировалась к отметке $65, ускорив падение на старте торгов в понедельник. Помимо перекупленности, давление на рынок оказали данные Baker Hughes, которые указали на рост числа активных буровых на 18 штук, до 685 единиц. Также игроков настораживают сообщения о возможном достижении договоренности между Кувейтом и Саудовской Аравией о возобновлении добычи в так называемой нейтральной зоне.



Рубль тоже довольно прохладно реагирует на фиксацию прибыли в сырьевом сегменте. Доллар, который в пятницу нарушал целостность отметки 62 руб., расположился в районе 62.20 руб., демонстрируя небольшой медвежий уклон. Рубль, как и другие валюты развивающихся стран, продолжает получать поддержку со стороны оптимизма инвесторов в отношении торговой сделки, а дополнительные силы "россиянину" придает налоговый период. Сегодня США публикуют отчет по заказам на товары длительного пользования, которые могут повлиять на динамику доллара в целом.







"AK&M" от 23.12.2019