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23/12/2019
12:02

Российский рынок акций сохраняет шансы на рост

В пятницу российский рынок акций сумел подрасти на четверть процента, закрывшись недалеко от исторических максимумов. Тем самым угроза наметившейся в четверг коррекции была ликвидирована. В принципе до конца года Индекс Мосбиржи имеет неплохие шансы обновить исторические максимумы и продолжить подъем в первые дни нового года. Об этом говорится в комментарии аналитика Алор Брокер Алексея Антонова.

По нефти не аналитик не ждет сильных движений из-за спада деловой активности на Западе в преддверии рождественского праздника. Сопротивлением росту котировок является район чуть выше $67 за баррель.

Рубль в пятницу обновил годовой максимум, спустившись в район отметки 62 руб за доллар. С учетом ожидаемого обострения отношений с США (должна же Россия дать какой-то ответ на срыв строительства "Северного потока 2"!) и традиционного роста спроса на валюту перед Новым годом, покупка рубля против доллара выглядит неоправданно рискованной. Не получит рубль поддержки на этой неделе и от аукционов по ОФЗ: Минфин выполнил план годовых заимствований. Поэтому уход пары доллар-рубль в район 63 и выше в ближайшие дни выглядит логичным.

"AK&M" от 23.12.2019
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