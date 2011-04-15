Дайджест газеты "Коммерсант" от 23 декабря 2019 года

Дайджест газеты "Коммерсант" 23 декабря 2019 года.



НИКАКОЕ ДОСУДЕБНОЕ СОГЛАШЕНИЕ НЕ ВЕЧНО

ОБВИНЯЕМЫЙ В УБИЙСТВЕ ТОП-МЕНЕДЖЕРА УМПО ЗАПУТАЛ ПРОКУРАТУРУ



Как стало известно "Ъ", Главное следственное управление Следственного комитета России (СКР) завершило расследование уголовного дела об убийстве в июле прошлого года заместителя коммерческого директора Уфимского моторостроительного производственного объединения (УМПО) Юрия Яшина. По версии следствия, причиной расправы над топ-менеджером крупного оборонного предприятия стал его конфликт с непосредственным руководителем - коммерческим директором УМПО Сергеем Евстафьевым. Тем временем Генпрокуратура РФ расторгла досудебное соглашение с предполагаемым исполнителем убийства господина Яшина Федором Токаревым, посчитав, что он не выполнил требуемые законом условия. Отметим, что обвинения в адрес господина Евстафьева в основном строятся именно на показаниях господина Токарева.





НАКОПЛЕНИЯ БЕЗ ОТЧИСЛЕНИЙ

ПРОГРАММА СОФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕЙСТВУЕТ ДАЖЕ ПРИ МОРАТОРИИ



Более 3% пенсионных накоплений в рамках системы обязательного пенсионного страхования (ОПС) сформировано в рамках госпрограммы софинансирования. Несмотря на введенный с 2014 года мораторий на формирование пенсионных накоплений, она действует до сих пор, клиентская база относительно стабильна. Положительный опыт не был распространен на вводимую новую добровольную систему - гарантированный пенсионный план (ГПП), хотя такая поддержка со стороны государства могла бы существенно расширить число участников ГПП, полагают эксперты.





НЕХОЖЕНЫЕ ТРАПЫ НЕ ВЫВЕЛИ К АЭРОПОРТАМ

НОВАЯ СПЕЦТЕХНИКА УВЯЗЛА В ПРАВОВОЙ КОЛЛИЗИИ



Как стало известно "Ъ", российские аэропорты с конца октября не могут эксплуатировать новую аэродромную технику, в том числе противообледенительные машины и самоходные трапы, что создает угрозу безопасности полетов. Проблема возникла из-за решения Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) еще от 2015 года, по которому паспорта на такую технику должны содержать все отметки, в том числе и о сертификации. При этом ни в одном из техрегламентов аэродромная техника не учтена, то есть не подлежит сертификации. Аэропорты просят власти урегулировать коллизию, предрекая задержки рейсов в пиковые праздничные дни.





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"AK&M" от 23.12.2019