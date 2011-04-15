АСВ перечислило Банку России 40 млрд руб. в рамках погашения задолженности по кредитной линии

Агентство по страхованию вкладов 17 декабря 2019 года перечислило Банку России 40 млрд руб. в рамках погашения задолженности по кредитной линии. С начала IV квартала 2019 года агентство вернуло 61 млрд руб., говорится в сообщении АСВ.



Всего агентство перечислило Банку России 253 млрд руб., в том числе в 2019 году - 208 млрд руб. На 23 декабря 2019 года остаток задолженности агентства составляет 589 млрд руб.



В 2015-2017 годах Банк России предоставил АСВ кредитную линию для поддержания достаточности фонда обязательного страхования вкладов. Последний транш от Банка России был получен 23 октября 2017 года, в конце 2017 года размер поступлений в фонд позволил агентству начать возврат средств.



Всего в рамках заключенного с Банком России договора о предоставлении кредита с одобренным лимитом 1.03 трлн руб. агентство получило 842 млрд руб. Данные денежные средства полностью направлены на выплаты страхового возмещения вкладчикам, пордчёркивает АСВ.







"AK&M" от 23.12.2019