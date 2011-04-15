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23/12/2019
12:17

Совет Федерации одобрил закон, предусматривающий возврат заёмщику платы за подключение к программе коллективного страхования, уплаченной кредитору

Совет Федерации одобрил закон, разработанный при участии Банка России и предусматривающий возврат заёмщику платы за подключение к программе коллективного страхования, уплаченной кредитору. Для таких страховок будет действовать "период охлаждения" по аналогии с индивидуальными договорами страхования: в течение 14 календарных дней заёмщик сможет отказаться от договора, написав заявление об исключении его из числа застрахованных лиц. Кредитор будет обязан вернуть все уплаченные в счёт подключения средства в течение семи рабочих дней при отсутствии страхового случая. Об этом говорится в сообщении Банка России.

Кроме того, в законе нашли отражение предложения Банка России о возврате заёмщику части уплаченной им стоимости страховки при досрочном погашении кредита и отказе от договора страхования. Предусматривается, что в этом случае уплаченная страховая премия должна быть возвращена заёмщику - за вычетом той её части, которая пропорциональна истекшему периоду страхования, если не произошло страхового случая.

Помимо этого, кредитор будет обязан информировать заёмщика об особенностях присоединения к договору коллективного страхования, о возможности от него отказаться, а также о размере страховой премии и иных платежей (например, комиссий), из которых формируется стоимость этой услуги, либо о максимально возможном размере платежа, включающего страховую премию и иные платежи. В законе учтены предложения кредитных организаций об указании на связь между договором потребительского кредита (займа) и договором страхования.

Закон предусматривает применение указанных подходов также к ипотечным договорам.

Одновременно принятые поправки сохраняют подход, в соответствии с которым кредитор вправе увеличивать размер процентной ставки по кредиту в случае отказа заёмщика от договора страхования.

Закон вступит в силу с 1 сентября 2020 года и будет применяться к правоотношениям, возникшим из договоров страхования, заключенных после дня вступления закона в силу.


"AK&M" от 23.12.2019
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