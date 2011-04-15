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23/12/2019
13:46

Росавиация подписала соглашения с Аэрофлотом и АК "Сибирь"

Росавиация подписала соглашения с ПАО "Аэрофлот" и АО "Авиакомпания "Сибирь" в целях обеспечения доступности воздушных перевозок. Об этом говорится в сообщении ведомства.

В частности, подписаны первые соглашения о предоставлении из федерального бюджета субсидий организациям воздушного транспорта в соответствии с постановлением Правительства РФ.

В настоящее время завершается процедура заключения соглашений между Росавиацией и авиаперевозчиками. В рамках данных соглашений в 2020 году планируется перевезти более 427 тыс. пассажиров. Аэрофлот планирует осуществлять полёты по 19 маршрутам, "Сибирь" - по 37 маршрутам.

Постановление Правительства РФ предусматривает предоставление субсидий из федерального бюджета организациям воздушного транспорта в целях обеспечения доступности воздушных перевозок населению с Дальнего Востока и в обратном направлении, перевозку в Симферополь и в обратном направлении, пассажиров из Калининграда и в обратном направлении. Общий объем средств, выделенных из федерального бюджета на обеспечение данных субсидированных перевозок в 2020 году, составляет 5.8 млрд руб. Авиаперевозки по специальному тарифу в соответствии с указанным постановлением будут выполнять 14 компаний.

Правом на приобретение билета по специальному тарифу могут воспользоваться: гражданин РФ в возрасте до 23 лет; гражданин РФ - женщина в возрасте свыше 55 лет; гражданин РФ - мужчина в возрасте свыше 60 лет; гражданин РФ, сопровождающий ребенка-инвалида, и инвалид с детства II или III группы; гражданин РФ, имеющий удостоверение многодетной семьи или иные документы, подтверждающие статус многодетной семьи в порядке, установленном нормативными правовыми актами субъектов РФ.

Субсидирование воздушных перевозок на Дальний Восток, в Симферополь, Калининград и в обратном направлении будет осуществляться с 1 января по 31 декабря 2020 года.


"AK&M" от 23.12.2019
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