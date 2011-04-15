Совет Федерации уточнил основания, порядок и критерии признания многоквартирных домов аварийными

Совет Федерации одобрил внесение изменений в Жилищный кодекс РФ и федеральный закон "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" в части переселения граждан из аварийного жилищного фонда. Об этом говорится в сообщении верхней палаты парламента.



Закон уточнняет основания, порядок и критерии признания многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, порядок обеспечения жилищных прав собственника жилого помещения при изъятии земельного участка для государственных или муниципальных нужд, условия предоставления финансовой поддержки за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.



Кроме того, уточняется порядок предоставления финансовой поддержки за счёт средств указанного фонда на переселение граждан из аварийного жилищного фонда, проведение капитального ремонта многоквартирных домов и модернизацию системы коммунальной инфраструктуры.



"AK&M" от 23.12.2019