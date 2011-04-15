Транснефть подписала документы с нефтегазовыми компаниями Африки

ПАО "Транснефть" подписало документы о сотрудничестве с нефтегазовыми компаниями Африки. Об этом говорится в сообщении компании.



Так, 17 декабря в Рабате (Королевство Марокко) состоялось подписание меморандума о сотрудничестве между Транснефтью и Национальным агентством углеводородов и минерального сырья Королевства Марокко (ONHYM). Документ нацелен на развитие сотрудничества в сфере транспортировки углеводородов и обслуживания соответствующей инфраструктуры.



Кроме того, 18 декабря в Алжире (Алжирская Народная Демократическая Республика) состоялось подписание соглашения о пролонгации меморандума о сотрудничестве между Транснефтью и алжирской государственной нефтегазовой компанией Sonatrach. Меморандум предусматривает взаимодействие в таких областях, как неразрушающий контроль и повышение безопасной эксплуатации трубопроводной инфраструктуры. На его основе успешно реализуются совместные проекты.



Национальное Агентство углеводородов и минерального сырья Королевства Марокко (ONHYM) - государственная компания, заключающая соглашения с иностранными компаниями по поиску, разведке и разработке нефтяных и газовых месторождений, а также по строительству и эксплуатации соответствующей транспортной инфраструктуры.



Sonatrach - алжирская государственная нефтегазовая компания. По своим экономическим показателям является крупнейшей компанией Африканского континента (среди предприятий всех видов деятельности). Sonatrach ведёт добычу, переработку, продажу и транспортировку нефти и газа, а также инвестирует средства в развитие электроэнергетики.



ПАО "Транснефть" (ИНН 7706061801) занимает монопольное положение на рынке экспортных поставок нефти трубопроводным транспортом. Группа "Транснефть" располагает крупнейшей в мире системой нефтепроводов, составляющей 48.505 тыс. км. Уставный капитал компании составляет 7.249 млн руб., выпущено 5649468 обыкновенных и 1554875 привилегированных акций номиналом 1 руб.



Прибыль, причитающаяся акционерам ПАО "Транснефть", по МСФО за 9 месяцев 2019 года упала на 16% до 144 млрд руб. со 171 млрд руб. годом ранее. Выручка группы "Транснефть" увеличилась на 11% до 793 млрд руб. с 716 млрд руб. Показатель EBITDA составил 377 млрд руб., что на 20% выше показателя за аналогичный период 2018 года - 315 млрд руб.



Прибыль, причитающаяся акционерам ПАО "Транснефть", по МСФО за III квартал 2019 года упал на 52% до 38 млрд руб. с 79 млрд руб. годом ранее. Выручка увеличилась на 8% до 272 млрд руб. с 253 млрд руб., показатель EBITDA - на 22% до 129 млрд руб. со 106 млрд руб.



"AK&M" от 23.12.2019