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23/12/2019
14:20

Кабмин установил новый порядок определения таможенной стоимости товаров, вывозимых из России

Кабмин установил новый порядок определения таможенной стоимости товаров, вывозимых из России. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

В частности, устанавливается, что таможенная стоимость вывозимых товаров определяется в целях исчисления вывозных таможенных пошлин, базой для исчисления которых является таможенная стоимость вывозимых товаров.

При этом предусматривается, что таможенная стоимость вывозимых товаров не определяется и не заявляется, если в соответствии с правом ЕАЭС и российским законодательством в отношении вывозимых товаров не возникает и не может возникнуть обязанность по уплате вывозных таможенных пошлин, базой исчисления для которых является их таможенная стоимость.

Установлены методы определения таможенной стоимости вывозимых товаров и основания для их применения.

"AK&M" от 23.12.2019
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