Кабмин установил новый порядок определения таможенной стоимости товаров, вывозимых из России. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.



В частности, устанавливается, что таможенная стоимость вывозимых товаров определяется в целях исчисления вывозных таможенных пошлин, базой для исчисления которых является таможенная стоимость вывозимых товаров.



При этом предусматривается, что таможенная стоимость вывозимых товаров не определяется и не заявляется, если в соответствии с правом ЕАЭС и российским законодательством в отношении вывозимых товаров не возникает и не может возникнуть обязанность по уплате вывозных таможенных пошлин, базой исчисления для которых является их таможенная стоимость.



Установлены методы определения таможенной стоимости вывозимых товаров и основания для их применения.



"AK&M" от 23.12.2019